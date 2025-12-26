الصفحة الرئيسية
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
8 قتلى وجرحى في حصيلة الانفجار داخل مسجد بحمص
دوليات
2025-12-26 | 05:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
427 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)
، عن مقتل واصابة 8 اشخاص في الانفجار الذي وقع داخل
مسجد
بحمص.
وقالت (سانا) في خبر تابعته
السومرية نيوز
، ان "المعلومات الأولية تشير الى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في
مسجد الإمام علي بن أبي طالب
بحي وادي الذهب بحمص".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
