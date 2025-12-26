احيل لدولة جديدة.. ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة

وأفادت السلطات الألمانية بأنها لا تمتلك الإمكانيات الفنية لديها للتعامل مع هذا النوع من الطائرات، وفق ما نقلته عن إدارة التحقيقات التركية.وأوضحت الداخلية أن الاتفاق تم بين اللجنتين الليبيتين والنائب العام الليبي والمدعي العام التركي، على اختيار كوجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتحليل معلومات الصندوق الأسود.وأكدت الوزارة أن الوفدين الليبيين المكونين من ولجنة المواصلات، اطلعوا على عرض مفصل لمجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى وحتى اختفائها عن الرادار، مع استعراض جميع الخطوات التي اتُخذت منذ اللحظات الأولى للواقعة لضمان متابعة التحقيقات بشكل شفاف ودقيق.يذكر أن الحادث الذي راح ضحيته الفريق أول ركن ، والفريق ركن الفئتوري غريبيل، والعميد القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور ، وقع مساء الثلاثاء أثناء عودة الوفد من زيارة رسمية إلى .