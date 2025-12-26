بعد تفجير المسجد.. جريمة جديدة في سوريا ضحيتها عائلة كاملة

وأضافت السورية في بيان، أنه عقب تلقي البلاغ، باشرت في المدينة فورا الإجراءات القانونية اللازمة والتي شملت تطويق موقع الجريمة، وجمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة.وذكرت الوزارة أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث قبل أن يقدم على الانتحار.وأشارت في بيانها إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة.من جهتها، ذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر أن التحقيقات الأولية في جريمة القتل في كورنيش البياض بمدينة حماة، كشفت أن أفراد العائلة قتلوا أثناء تناولهم وجبة الفطور صباح الجمعة في منزلهم.وأوضحت المصادر للصحيفة أن الجريمة لم تكشف إلا منذ ساعات معدودة أثناء قدوم أحد ذويهم إلى المنزل للاطمئنان عليهم لتغيبهم وعدم القدرة على التواصل معهم منذ الصباح.وقالت "الوطن" إن السلاح المستخدم في جريمة القتل بندقية حربية نوع كلاشينكوف.وأفادت بأن الضحايا هم الأب فراس أنور غنامة (42 سنة) وزوجته الطبيبة محمد غياث القطمة (38 سنة) والأطفال (14 سنة)، وتالا (12 سنة) وجودي (5 سنوات).