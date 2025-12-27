بولندا تغلق مطارين لدواع أمنية

وأكدت الجوية لمنطقة معلومات الطيران "وارسو"، المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة الجوية فوق الأراضي ، أن المطارين سيظلان مغلقين أمام حركة الإقلاع والهبوط حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت موسكو) بشكل مبدئي.وأشار مصدر في خدمة المراقبة الجوية إلى أن الإغلاق شمل أيضا "مناطق المراقبة الجوية المحورية" في المنطقة، ما يشير إلى اتساع نطاق الإجراءات الأمنية المتخذة.يذكر أن مدينتي لوبلين وجيشوف تقعان في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهي منطقة استراتيجية حساسة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في أوروبا الشرقية.ولم تصدر السلطات البولندية حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح طبيعة التهديدات الأمنية التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار العاجل.