ايران تنفي أن تكون الفصائل المسلحة في العراق وكيلة لها

ونفى آل صادق، أن "تكون تلك الفصائل وكيلة لإيران"، عادّاً "هذا الوصف إهانة لها".وشدد "على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة"، على حدّ تعبيره.ولا تزال تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير.وانتقد آل صادق الدور الأميركي في ، مؤكّداً "دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية".