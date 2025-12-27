سفير إيران ببغداد: يتم تقديم دعم جوي لرحلات إسرائيلية في أجواء العراق

وقال السفير في تصريحات إعلامية عن رصد لرحلات جوية تجسسية أمريكية تستخدم الأجواء العراقية للتجسس على الأراضي الإيرانية، "يتم تقديم دعم جوي لرحلات إسرائيلية في أجواء ، وهذا يعد تهديدا".وجدد في العراق استعداد بلاده لحماية النظام السياسي في العراق إذا ما طلبت ذلك رسميا، بحسب قوله.وأكد السفير على "احترام طهران لقرارات ، واستعدادها للتعامل إيجابياً مع كل ما يحفظ حقوق المقاومة وسيادة الدولة".وأعلن آل صادق أن " عادت إلى الاستعداد الكامل للرد على أي عمل عدائي من جانب الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن "الأخير لجأ إلى للتوسط في وقف إطلاق النار".وأوضح أن "موافقة طهران على الهدنة تهدف إلى إفشال مخططات من يتهمون إيران بالرغبة في استمرار الحرب".