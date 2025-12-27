أوكرانيا تُدين هجوم روسيا على المدن والبنية التحتية الحيوية

وأكد سيبيغا في تصريحاته أن "هذا الهجوم يوضح نوايا العدوانية، وأن لا تخفي أهدافها في توسيع العدوان وإلحاق الأذى بالسكان المدنيين والبنى التحتية الحيوية".وأبرز سيبيغا، أن "الأنظمة المدنية للطاقة والمرافق الحيوية كانت من بين الأهداف الرئيسية لهذا الهجوم، مما تسبب في أضرار كبيرة في شبكات الكهرباء والطاقة في عدة مناطق، خصوصًا مع دخول فصل ".وشدد على أن "هذا النوع من الهجمات يثير القلق ويؤكد ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا والعمل على إجبار روسيا على وقف الحرب".كما دعا سيبيغا إلى "زيادة الضغط على روسيا من أجل تحقيق السلام وإنهاء العدوان"، مؤكدًا أن "أوكرانيا تظل ملتزمة بالجهود السلمية وتعمل على حماية شعبها وبنيتها الأساسية".