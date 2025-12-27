بعد الغارات السعودية.. الجنوب اليمني يصعّد حراكه ويجدد مطلب الاستقلال

ودعت منظمات مجتمع مدني جماهير المحافظة وأبناء الجنوب كافة، إلى المشاركة في فعالية جماهيرية صباح يوم غدٍ السبت 27 2025، في مخيم الاعتصام بمدينة عتق.وقالت إن " الفعالية تأتي تأكيدًا على المطلب الوطني بإعلان دولة الجنوب العربي، وتجديدًا للتأييد الشعبي لبيان السلطة المحلية بمحافظة شبوة، بموقف وطني جامع يعكس إرادة الشارع الجنوبي".وتزامن ذلك مع اشتباكات بين قوات ومسلحين قبليين في حضرموت، وسط تحذيرات من تصعيد عسكري أوسع.في المقابل، أعلنت أنها "تتابع باهتمام التطورات" في محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية. ودعا البيان إلى "العمل على تجنب التصعيد، والعودة إلى المسار السياسي، والدخول في حوار سياسي شامل يضم كافة الشعب اليمني" للوصول الى حل "يرسخ الأمن والاستقرار والسلام".وأكدت القوات الجنوبية أن عملياتها تستهدف مكافحة الإرهاب وقطع خطوط تهريب السلاح، محذرة من أن أي تصعيد يخدم مليشيا الحوثي والتنظيمات ، فيما كشفت عن بدء تفكيك شبكات متهمة بزعزعة الأمن ونهب ثروات حضرموت.