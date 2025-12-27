روسيا تمدد الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى شباط

وبموجب مرسوم حكومي نُشر يوم السبت، ستظل شحنات البنزين إلى خارج البلاد خاضعة لقيود حتى 28 فبراير، على أن يسري القرار على جميع المصدرين، بمن فيهم المنتجون.وأوضح البيان أن الحكومة الروسية مددت أيضاً الحظر المفروض على صادرات ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت الغاز إلى الدول غير المنتجة حتى التاريخ نفسه.كانت قد فرضت هذه القيود في نهاية أغسطس، مع تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط والموانئ الممتدة من إلى ساحل ، ما فاقم أزمة سوق الوقود المحلية، وأدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص مؤقت في بعض المناطق.