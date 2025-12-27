روسيا تعلن تدمير 111 مسيّرة أوكرانية فوق مدنها

وجاء في بيان ‌الروسية: "في 27 ، من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت ، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 111 طائرة مسيرة أوكرانية: 73 فوق منطقة بريانسك، و20 فوق منطقة ، و8 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، و5 فوق منطقة تولا، و3 فوق منطقة أوريول، و2 فوق منطقة ".وذكرت الهيئة الروسية للرقابة ‌على الطيران (‍روسافياتسيا) ‍أن مطاري فنوكوفو وشيريميتييفو في موسكو ‌فرضا قيودا مؤقتة على المجال الجوي لدواع أمنية.