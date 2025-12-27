إيران: نواجه حربا شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا

وذكر في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمرشد الإيراني : "برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة وإسرائيل وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا".وبمبادرة من وبريطانيا وألمانيا، أعادت في 28 سبتمبر فرض عقوباتها على على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.وتتّهم الولايات المتحدة والقوى الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي وتعمل على منعها من ذلك، في حين تنفي باستمرار هذه الاتهامات.