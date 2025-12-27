لرؤية جثث الأموات.. القبور الزجاجية تثير الجدل في الصين

وتظهر الصور بطريقة تسمح لأقارب الموتى بمشاهدة أجسادهم بعد الوفاة الذي يعد من أحدث ابتكارات .وأظهر لقطات قبرا زجاجيا بداخله جثة شخص بعدما طرأت عليها التغيرات وأصبحت عظاما وشوهد حوله عدد من أقاربه.وانقسمت الآراء حول هذا الابتكار، فرأى البعض فيه امتدادا لتقاليد الحفاظ على ذكرى الموتى في الصين، حيث تسمح القبور الزجاجية للأقارب برؤية جثمان المتوفى ومشاهدة تحلله مع مرور الزمن، معتبرين ذلك وسيلة لتقديم الدعم العاطفي والتأكيد على الروابط العائلية بين الأحياء والأموات.في المقابل اعتبر آخرون أن هذا الابتكار تشويه لحرمة الموتى، وأنه لا ينبغي تعريض جثثهم لمثل هذا النوع من المشاهدة حتى مع مرور الزمن.