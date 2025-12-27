وضمت قائمة الدول التي صدر عنها هذا البيان مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي.وأكدت الدول رفضها القاطع لإعلان اعترافها بإقليم "أرض الصومال" في جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددة على التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي؛وأدانت الدول بأشد العبارات هذا الاعتراف، الذي يمثل "خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق " الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها؛وشددت الدول على دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛وأكدت أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وركزت والإسلامية على رفضها القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.وأعلن الإسرائيلي الاعتراف الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال" (صومال يلاند) كدولة مستقلة، مع توقيع إعلان مشترك يشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة سفارات وسفراء، وتعاون فوري في الزراعة والصحة والتكنولوجيا.