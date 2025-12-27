الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة الصومال ويشجع على "حوار بناء"

وذكر في بيان رسمي: "في 26 ، اعترفت بأرض الصومال ".وأضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقا لدستورها ومواثيق والأمم المتحدة".وتابع: "هذا أمر أساسي لسلام واستقرار منطقة بأكملها".وختم البيان بالقول: "يشجع الاتحاد الأوروبي على حوارٍ بنّاءٍ بين أرض الصومال والحكومة الفيدرالية لحلّ الخلافات العالقة منذ أمد طويل".واعترفت "إسرائيل" أمس الجمعة، رسميا بأرض الصومال، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.من جهتها، دانت مقديشو فورا "هجوما متعمدا" على سيادتها، وانضم إليها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وعدة دول حول العالم.