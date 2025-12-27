بسبب الثلوج.. إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية في أمريكا

وأفاد بذلك موقع شركة FlightAware، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تقدم بيانات ومنتجات تتبع الرحلات الجوية في الوقت الفعلي والتاريخي والتنبؤي.ووفقا لمعطيات الموقع، مع حلول الساعة 21:30 بتوقيت ، بلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة داخل ، وكذلك من وإلى البلاد، 840 رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات المتأخرة 4931 رحلة.وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تساقطت الثلوج بمعدل يفوق 15 سنتيمترا في بعض مناطق ، ووصل إلى 25 سنتيمترا في بعض مناطق الولاية نفسها.وأفادت قناة CBS بأن التحذيرات الجوية بمستويات متفاوتة أثرت على أكثر من 20 مليون شخص إجمالا.