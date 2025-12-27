مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الاثنين تخص "أرض الصومال"

أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى أن سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين 29 كانون الأول الحالي، ردا على قرار الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة.

جاء ذلك بعد أن اعترفت رسميا يوم الجمعة بجمهورية أرض الصومال، حيث وقع الإسرائيلي ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا عبدي على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل.

وأعربت الحكومة في مقديشو عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ"الاعتداء على السيادة"، كما عبرت عدة دول إفريقية وعربية عن تضامنها مع الصومال، منها جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا وقطر.



وقالت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة للصحفيين: "طلب الصومال، الذي يتولى رئاسة في يناير، عقد جلسة عاجلة للمجلس بشأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الاثنين القادم (29 ديسمبر) الساعة 15:00 بتوقيت (23:00 بتوقيت موسكو)".



ولم تعلق بعثة ، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، رسميا على طلب الصومال حتى الآن، وتأتي هذه الجلسة في وقت يشهد تصاعد التوتر الإقليمي، حيث قد تثير هذه الخطوة الإسرائيلية ردود فعل واسعة في الدوائر الدولية والإفريقية تحديدا.