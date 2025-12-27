منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير

وأكد المتحدث باسم بلدية أن آلاف العائلات باتت تعيش في العراء بعد غرق خيامها، مطالبا بالضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات.ولفتت الدفاع المدني في غزة إلى أن الخيام البالية لم تصمد أمام شدة الرياح، ما أدى إلى تمزقها واقتلاع بعضها وترك عائلات كاملة في العراء.وفي الوقت نفسه، حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الوضع الصحي بشكل كبير، مع استمرار منع السلطات الإسرائيلية إدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل المرافق الحيوية.وأوضح الاتحاد في بيان أن البلديات تعاني من "أزمة وقود حادة" أثرت مباشرة على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية، مما أدى إلى توقف مضخات المياه والصرف الصحي عن العمل، وزاد من خطر انتشار الأوبئة، وتراكم النفايات وعدم القدرة على إزالتها، وكذلك فاقم التهديدات البيئية، بالإضافة إلى عجز الآليات المتبقية عن إزالة الركام وفتح الطرق، الأمر الذي يعيق حركة مركبات البلديات والدفاع المدني وسيارات الإسعاف.وحذر الاتحاد من أن "الأوضاع الإنسانية والخدمية مرشحة لمزيد من التدهور" مع استمرار المنخفضات الجوية، داعيا إلى "فتح فوري للمعابر وتوفير الإمدادات والكميات الكافية من الوقود" لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات.