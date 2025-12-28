بعد العراق.. جدل في المغرب بسبب استيراد التبن البرازيلي

واتخذت الحكومة المغربية قرارا بالموافقة على استيراد التبن من ، في ظل ازمة الاعلاف بفعل الجفاف لـ6 سنوات، الامر الذي اشعل بين السخرية والتبرير المهني، حيث تسبب الجفاف بارتفاع أسعار بالة التبن، لكن رواد مواقع التواصل في سخروا من "استيراد كل شيء حتى التبن".اما المختصون في قطاع تربية المواشي، أكدوا أن التبن ضروري للهضم والاجترار لدى المجترات، ولا يمكن تعويضه كليا بالأعلاف البروتينية، ويعد الاستيراد خطوة إيجابية مؤقتة لخفض تكاليف الإنتاج واستقرار أسعار اللحوم حتى موسم الحصاد في مايو-يونيو.ويشهد المغرب أزمة في التبن ناتجة عن ست سنوات متتالية من الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي للحبوب مثل القمح والشعير، مما قلل التوافر ورفع الأسعار إلى أكثر من 100%.وفي نفت استيراد العراق تبن بأكثر من مليار دولار، وذلك بعد ان انتشر الخبر بشكل واسع، ليتبين فيما بعد ان المليار دولار ضمت استيرادات مختلفة من البرازيل بينها التبن.