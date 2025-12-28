سحب لواء إسرائيلي من جنوب سوريا

وأوضح الجيش في بيان، أن اللواء عمل ضمن إطار الفرقة 210، ونفّذ خلال مهمته أنشطة عسكرية شملت هضبة الجولان ومناطق محيطة بها، إضافة إلى نقاط أخرى في الجنوب السوري، وفق نص البيان، الذي أشار إلى ان هذه التحركات جاءت ضمن ما وصفه بـ"الجهود الدفاعية والعمليات الميدانية المختلفة" الهادفة إلى مواجهة التهديدات وتأمين الحدود الشمالية لإسرائيل.في المقابل، تؤكد أن تواصل انتهاك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، من خلال توغلها العسكري في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة، معتبرة هذه التحركات خرقًا واضحًا للقانون الدولي.