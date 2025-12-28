ضحايا خلال تفريق تظاهرات العلويين في سوريا

وقال المرصد في بيان، انه "رصد إصابة متظاهرين اثنين في مدينة بجراح خطيرة جداً جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الأمن. كما تعرض المتظاهرون لإطلاق نار وإطلاق قنابل مسيلة للدموع في الشارع العريض في طرطوس، ما أسفر عن العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين".كذلك وثّق المرصد إصابة عشرات المتظاهرين بجراح متفاوتة، بعضها خطير، نتيجة إطلاق نار واستخدام أسلحة بيضاء خلال الاعتداءات على المحتجين، ولا سيما في مدينتي اللاذقية وجبلة، وفق البيان.وكان قد خرج الآلاف من العلويين في منطقة الساحل وفي الأحد، بعد يومين على تفجير في يرتاده أبناء هذه الأقلية، أسفر عن مقتل أشخاص.ويعد هذا الهجوم الذي وقع في منطقة علوية بمدينة (وسط) هو الأحدث ضد الأقلية الدينية التي تعرضت لحوادث عنف عدة منذ سقوط حكم الرئيس السابق ، المنتمي لهذه الطائفة، في كانون الأول/ديسمبر 2024.