السجن لشخص عرض كليته للبيع على فيسبوك

وحكمت محكمة "صلح جزاء الرصيفة" غيابياً بإدانة مشتكى عليه بتهمة "مخالفة أحكام المادة (4/ج) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وبدلالة المادة (10) من القانون ذاته"، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بـ"الحبس مدة سنة واحدة، مع سداد الرسوم".وجاء حكم المحكمة بعد أن "ثبت لها أن المشتكى عليه قام بوضع منشور على الفيسبوك يتضمن إعلانه عن رغبته ببيع كليته مقابل مبلغ نقدي، وقال: "أنا متقاعد عمري 50 سنة أتمتع بصحة جيدة جداً.. أعرض كليتي للبيع مقابل مبلغ 25 ألف دينار لسداد الدين في ذمتي".وبحسب الصحف الأردنية، تتبعت وحدة الجرائم الإلكترونية المنشور وصولاً للمشتكى عليه، إذ تم ضبطه وإجراء الفحوص الطبية اللازمة له لبيان إذا ما كان قد قام بتنفيذ العرض من عدمه، وقد تبين أن جسده سليم ولا يوجد به أي إصابات، وأن الكلى سليمة وتعمل بصورة طبيعية.