السجن لشخص عرض كليته للبيع على فيسبوك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يجري مكالمة "جيدة" مع بوتين قبل لقاء زيلينسكي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551458-639025280169650607.webp
السجن لشخص عرض كليته للبيع على فيسبوك
دوليات
2025-12-28 | 08:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
197 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
في واقعة غريبة، عرض أردني كليته للبيع مقابل 25 ألف دينار بزعم الحاجة لسداد دين في ذمته، فكان عقابه الحبس عاما كاملا بحكم قضائي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وحكمت محكمة "صلح جزاء الرصيفة" غيابياً بإدانة مشتكى عليه بتهمة "مخالفة أحكام المادة (4/ج) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وبدلالة المادة (10) من القانون ذاته"، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بـ"الحبس مدة سنة واحدة، مع سداد الرسوم".
وجاء حكم المحكمة بعد أن "ثبت لها أن المشتكى عليه قام بوضع منشور على الفيسبوك يتضمن إعلانه عن رغبته ببيع كليته مقابل مبلغ نقدي، وقال: "أنا متقاعد عمري 50 سنة أتمتع بصحة جيدة جداً.. أعرض كليتي للبيع مقابل مبلغ 25 ألف دينار لسداد الدين
اللي
في ذمتي".
وبحسب الصحف الأردنية، تتبعت وحدة الجرائم الإلكترونية المنشور وصولاً للمشتكى عليه، إذ تم ضبطه وإجراء الفحوص الطبية اللازمة له لبيان إذا ما كان قد قام بتنفيذ العرض من عدمه، وقد تبين أن جسده سليم ولا يوجد به أي إصابات، وأن الكلى سليمة وتعمل بصورة طبيعية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
كمين محكم يطيح بشخص يستدرج الشبان وإقناعهم ببيع الكلى شمالي بغداد
02:06 | 2025-11-23
الديون تجبر البرازيل على عرض ملعب ماراكانا التاريخي للبيع
12:20 | 2025-10-29
أسعار الصرف: الدولار في العراق يسجل 143750 ديناراً للبيع و141750 للشراء
04:00 | 2025-12-08
الدولار يسجل 142500 دينار للبيع في الأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-09
كلية
بيع
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الأردني
فيسبوك
الأردن
رونيت
اللي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار يخص رواتب الموظفين
اقتصاد
31.25%
04:36 | 2025-12-27
خبر سار يخص رواتب الموظفين
04:36 | 2025-12-27
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
محليات
24.45%
15:56 | 2025-12-26
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
15:56 | 2025-12-26
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
اقتصاد
22.55%
01:21 | 2025-12-28
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
01:21 | 2025-12-28
هزة أرضية تضرب العراق
محليات
21.75%
02:09 | 2025-12-27
هزة أرضية تضرب العراق
02:09 | 2025-12-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
اخترنا لك
ترامب يجري مكالمة "جيدة" مع بوتين قبل لقاء زيلينسكي
12:10 | 2025-12-28
حظر تجوال في طرطوس حتى الغد
11:34 | 2025-12-28
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت “الأمم المتحدة الحقيقية”.. نزاع تايلاند وكمبوديا سيتوقف
10:06 | 2025-12-28
الداخلية السورية توضح ما حصل في التظاهرات
09:37 | 2025-12-28
امين عام حزب الله: اركبوا أقصى خيلكم.. لن نستسلم
09:27 | 2025-12-28
من محطة روسية.. إيران تطلق 3 اقمار صناعية دفعة واحدة
09:23 | 2025-12-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.