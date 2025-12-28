من محطة روسية.. إيران تطلق 3 اقمار صناعية دفعة واحدة

وقال جلالي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن الأقمار الثلاثة صُنعت بالكامل بتقنية محلية، وهي نتاج جهود الحكومة والجامعات والشركات الخاصة المعرفية، وأن إطلاقها يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته في صناعة الأقمار الصناعية.وأشار إلى أن هذا الإطلاق يمثل السابع لإيران بالتعاون مع ، وأن الصاروخ الناقل "سويوز" يُعد من أكثر الصواريخ الحاملة ثقة، معتمدًا في ذلك على التجارب السابقة مع دول أخرى.وأكد جلالي أن إجمالي الأقمار الإيرانية التي تم إطلاقها من قاعدة فوستوتشني يصل إلى سبعة أقمار صناعية، معتبرًا أن هذه العملية تفتح آفاقًا جديدة لإيران في الساحة الفضائية الدولية وتعكس قدرة الشركات والمعاهد العلمية الإيرانية على المنافسة عالميًا، رغم العقوبات والتهديدات الدولية.