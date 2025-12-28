امين عام حزب الله: اركبوا أقصى خيلكم.. لن نستسلم

وشدد الشيخ قاسم على أن المقاومة في لن تتراجع أو تستسلم، قائلاً: "اركبوا أقصى خيلكم، واستخدموا وحشيّتكم وإجرامكم، فلن نتراجع ولن نستسلم".وأضاف أن وحركة أمل يظلان يدًا واحدة في مواجهة التحديات، مؤكداً على القوة والمتانة التي تجمعهما.كما أكد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات، فإن حزب الله مستمر في العمل على بناء الدولة وتقديم أفضل نموذج وطني.وفي ختام كلمته، أكد الشيخ قاسم أن حزب الله يتحمل مسؤوليته بالكامل تجاه المواقف التي يتم اتخاذها من أجل حماية لبنان والدفاع عن سيادته.