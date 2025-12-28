الداخلية السورية توضح ما حصل في التظاهرات

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "عناصر الأمن المكلفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة في مدينة واستهداف مباشر بريف طرطوس"، مبينة ان "مجموعات مرتبطة بفلول النظام البائد اعتدت على قوات الأمن أثناء حماية المتظاهرين وحفظ النظام في اللاذقية".وأضافت ان "بعض التحركات اليوم خرجت عن طابعها السلمي ما أدى إلى الاعتداء على أفراد الأمن"، مشيرة الى ان "استهداف عناصر الأمن جريمة يعاقب عليها القانون وستجري ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".