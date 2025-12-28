ترامب: الولايات المتحدة أصبحت “الأمم المتحدة الحقيقية”.. نزاع تايلاند وكمبوديا سيتوقف

وقال في منشوره له: "يسرني أن أعلن أن القتال الدائر بين وكمبوديا سيتوقف مؤقتًا، وسيعودان إلى العيش في سلام، وفقًا لمعاهدتنا الأصلية المتفق عليها مؤخرًا".وأضف: "أود أن أهنئ كلا الزعيمين العظيمين على براعتهما في التوصل إلى هذه النتيجة السريعة والعادلة للغاية. لقد كان سريعًا وحاسمًا، كما ينبغي أن تكون جميع هذه المواقف! ، كما هو الحال دائمًا، فخورة بالمساعدة! مع كل الحروب والصراعات التي قمت بتسويتها وإيقافها على مدى الأشهر الإحدى عشر الماضية، أشهر، ربما أصبحت هي الحقيقية".وأضاف: "يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ في أن تكون نشطة ومشاركة في السلام العالمي!".