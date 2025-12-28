حظر تجوال في طرطوس حتى الغد

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، فرض حظر تجوال في طرطوس حتى يوم غد الاثنين.



وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، انه "تم فرض حظر تجوال في طرطوس حتى الساعة السابعة من صباح الغد".