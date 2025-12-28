تعليق إسرائيلي جديد يخص "أرض الصومال"

اعتبر مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن الاعتراف بأرض الصومال يمنح "إسرائيل" عمقا استراتيجيا.

ونقلت صحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، "الاعتراف بأرض الصومال يمنح عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو".

وأضافوا أن "الاعتراف بأرض الصومال يعزز قدرات الإسرائيلي على مواجهة وإيران".



جاء ذلك بعد أن اعترفت "إسرائيل" رسميا يوم الجمعة بجمهورية أرض الصومال، حيث وقع الإسرائيلي ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا عبدي على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل.



وأعربت الحكومة في مقديشو عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ"الاعتداء على السيادة"، كما عبرت عدة دول إفريقية وعربية عن تضامنها مع الصومال، منها جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا وقطر.

كما أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى أن سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين 29 كانون الأول الحالي، ردا على قرار الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة.