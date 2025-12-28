دمشق: تحركات اللاذقية وريف طرطوس خرجت عن طابعها السلمي

وقالت الوزارة إن استهداف عناصر الأمن جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنها ستلاحق المتورطين وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وذكرت الوزارة أن عناصر الأمن المكلفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة تعرضت لاعتداءات مباشرة، إضافة إلى حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، أثناء قيام العناصر بواجبها في حماية المتظاهرين هناك والحفاظ على النظام العام.وأوضحت الداخلية، في بيانها، أن التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية، وقد جرى توجيه العناصر الأمنية لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها.وفي وقت سابق قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد الأحمد، إن القوات الأمنية والمحتجين تعرّضوا لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري وأوتوستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.كما استهدفت مجموعة مسلحة متخفية ضمن الاحتجاجات إحدى نقاط المهام الخاصة المكلفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي.