اول رد على تقرير الصحة العالمية حول تفشي فيروس "ميرس"

وأوضح وكيل للصحة السكانية أن "التقرير الصادر هو تقرير دوري روتيني لا يحمل أية مؤشرات استثنائية أو تحذيرات من تفش جديد".وقال وكيل الوزارة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن "الإصابات بفيروس "ميرس" سجلت انخفاضا حادا منذ جائحة كوفيد-19، ولا تزال عند مستويات منخفضة جدا"، مطمئنا إلى "أن الوضع الصحي مستقر ولا يستدعي القلق".وبين عسيري أن "الفيروس لم يشهد أية تغيرات جينية جديدة، ولا يزال مستوطنا في الإبل، مع إمكانية انتقاله في حالات محدودة إلى الأشخاص المخالطين لها عند عدم الالتزام بالإجراءات المعروفة"، مؤكدا أن "هذا النمط معروف ومراقب منذ سنوات".ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب به أحد فيروسات ، (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا).حيث اكتشف عام 2012، في المملكة وينتقل أساسا من الحيوان إلى الإنسان، لكن يمكن أن ينتقل أيضا من شخص إلى آخر، وهو فيروس حيواني المصدر.وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال، على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث يتسبب بحالات عدوى وخيمة، يترتب عليها معدل وفيات مرتفع.وتشمل أعراض المرض الشائعة: الإصابة بالحمى والسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.