ترامب: روسيا وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأحد، أن وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب، فيما أشار الى أن الاتفاق الأمني بشأن أوكرانيا سيكون قويا.

وقال خلال لقائه الرئيسي الأوكراني ، "الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق". وأضاف "سأجري اتصالا هاتفيا مع بعد الاجتماع مع "، مردفا "سيكون هناك اتفاق أمني بشأن أوكرانيا وليس لدي أجل نهائي للتوصل إلى اتفاق". ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "الاتفاق الأمني بشأن أوكرانيا سيكون قويا". وتابع "هناك منافع اقتصادية كبيرة لأوكرانيا في خطة السلام، وأعتقد أن بوتين جاد بشأن السلام وأوكرانيا شنت هي الأخرى هجمات قوية"، مشددا بالقول " وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب".