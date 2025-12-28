تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

وقالت شرطة هامونتون إن "شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتين في جنوب ولاية يوم الأحد".

وأضاف قائد شرطة هامونتون كيفن فريل إن "فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة في حوالي الساعة 11:25 صباحا يوم الأحد، وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي التهمت المروحية.



وأوضح قائد شرطة هامونتون أنه "تم إخطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وسيقومان بالتحقيق في الحادث".