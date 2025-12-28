روسيا تتحدث عن استعدادها للتعامل مع أوبئة أخطر من كورونا

وأشارت بوبوفا في حديث مع التلفزيون الروسي إلى أن الهيئة الفدرالية وضعت آليات فعالة للتصدي لمخاطر بيولوجية واسعة النطاق وتقليص المخاطر على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد.وقالت: "نحن الآن مستعدون إلى حد أكبر بكثير. ونعمل كل ما بوسعنا من أجل أخذ التي دفعنا ثمنا باهظا مقابلها، ومن أجل أن نفعل كل شيء بدون قيود أو إجراءات شاملة وبدون المخاطر على الاقتصاد وقبل كل شيء بدون مخاطر على صحة مواطنينا".وكانت بوبوفا قد أكدت في وقت سابق أن "كوفيد-19" تحول إلى فيروس موسمي في ، ولكن على الرغم من ذلك ترصد هناك بعض الحالات الخطيرة أحيانا، وإن تأثير الفيروس على جسم الإنسان وعواقبه لم تدرس إلى حد كاف بعد.