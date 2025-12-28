الحوثي يهاجم اعتراف "إسرائيل" بأرض الصومال

جاء ذلك في بيان صادر عن الحوثي، قال فيه إن "هذا التحرك العدواني الصهيوني الهادف إلى إيجاد موطئ قدم له في الصومال لاستهداف المنطقة، والهادف أيضا إلى تفتيت دول المنطقة في خطة لا تقتصر على الصومال، بل عنوانها المعلن هو تغيير الشرق الأوسط".وأضاف أن الإعلان الإسرائيلي "باطل ليس له أي قيمة في ميزان الحق ولا القانون"، معتبرا أنه صادر عن "جهة مغتصِبة لا تملك المشروعية لنفسها فكيف بما تعترف به للآخرين".وحذر من أن "ستعمل من وراء ذلك إلى توسيع دائرة الاعتراف والتعاون معه من جهات وبلدان أخرى"، وستسعى لجعل صومالي لاند "موطئ قدم لها لأنشطة عدائية" تهدد أمن الصومال والبلدان الإفريقية والعربية والبحر الأحمر وخليج عدن، وستعمل على "التفكيك والتفتيت لبلدان أخرى".وطالب الحوثي في بيانه بـ"ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي حازما وجادا في دعم الصومال وإفشال مساعي إسرائيل".وأكد على "موقفنا ثابت مع الشعب الصومالي الشقيق ضد العدو الإسرائيلي"، معلنا أن جماعته "ستتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف معه ومن ذلك اعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدوانا على الصومال وعلى ، وتهديدا لأمن المنطقة".ويأتي بيان الحوثي في أعقاب إعلان "إسرائيل" اعترافها بأرض الصومال بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا، وهي الخطوة التي أثارت إدانات عربية وإقليمية واسعة.