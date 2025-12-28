روسيا تعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في 28 ، بين الساعة 20:00 و23:00 مساء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات مسيرة فوق روستوف، وسبع فوق ، وأربع فوق كراسنودار".