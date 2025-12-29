بينهم أبو عبيدة.. كتائب القسام تنعى ثلة من قادتها

وقال المتحدث الجديد باسم الحركة في بيان، إنه "نزف إليكم بكل فخر واعتزاز كوكبة من الأبطال وثلة من قادة القسام الميامين، وهم: القائد المجاهد قائد أركان كتائب الشهيد ، والقائد المجاهد، قائد في كتائب الشهيد القسام ، والقائد الكبير الشيخ الشهيد رائد سعد (أبو معاذ) قائد ركن التصنيع في القسام وقائد ركن عملياتها الأسبق، والقائد الكبير حكم (أبو عمر السوري) الذي عرفته وسوريا وبلاد شتى قبل أن يستقر في ".وتابع، أنه "لا يمكننا أن نتوقف إلا إجلالاً وإكباراً أمام صاحب هذا الملثم الذي أحبه الملايين وانتظروا إطلالته بشغف، وصوت الأمة الهادر ونبض فلسطين وشعبها وصاحب الأثر القائد الكبير باسمه الحقيقي حذيفة الله الكحلوت (أبو إبراهيم)".وذكر، أن "القادة الذين استشهدوا، قضوا في قصف الاحتلال بعد خرقه للهدنة والتهدئة".