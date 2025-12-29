احتجاجات في طهران على تدهور الريال الإيراني

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن "الضغط المتزايد على حالة رجال الأعمال" أدى إلى وقوع احتجاجين في وسط ، قد يشكلان حسب الوكالة "دعما جديدا لنشاط الخلايا الاحتجاجية" في البلاد.وبحسب وكالة "فارس"، تجمعت مجموعات من التجار ورجال الأعمال على مدى اليومين الماضيين في مركز "شهتشار" للتسوق وشارع "لالهزار" في طهران. وتركزت الاحتجاجات على "التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة".ونقلت "فارس" عن شهود عيان أن عدد المحتجين بلغ حوالي 200 شخص، وظهرت بينهم مجموعات صغيرة مكونة من 5 إلى 10 أشخاص رددت شعارات وصفتها الوكالة بأنها "تتجاوز المطالب الاقتصادية".وفي إطار تحليلها للأحداث، ربطت وكالة "فارس" بين هذه التجمعات ودعوات رجوي، زعيمة منظمة " " الإيرانية (المعروفة اختصارا بـ MEK). ووصفت الوكالة المنظمة بأنها "ذات صلات مع وإسرائيل" ومتورطة في "سلسلة من الأعمال الإرهابية في ".ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الهدف من هذه الدعوات والشعارات، وفقًا لتقديراتها، هو "هز الاستقرار الاجتماعي في إيران لزعزعة الاستقرار السياسي".يذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط متعددة، بما في ذلك العقوبات الدولية، مما يساهم في استمرار التحديات المعيشية وتقلبات سوق الصرف.