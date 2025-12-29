الصفحة الرئيسية
احتجاجات في طهران على تدهور الريال الإيراني
دوليات
2025-12-29 | 10:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
295 شوهد
شهدت العاصمة الإيرانية
طهران
احتجاجات محلية على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية،
الريال
الإيراني، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1.4 مليون
ريال
(أو 140 ألف تومان).
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن "الضغط المتزايد على حالة رجال الأعمال" أدى إلى وقوع احتجاجين في وسط
طهران
، قد يشكلان حسب الوكالة "دعما جديدا لنشاط الخلايا الاحتجاجية" في البلاد.
وبحسب وكالة "فارس"، تجمعت مجموعات من التجار ورجال الأعمال على مدى اليومين الماضيين في مركز "شهتشار" للتسوق وشارع "لالهزار" في طهران. وتركزت الاحتجاجات على "التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة".
ونقلت "فارس" عن شهود عيان أن عدد المحتجين بلغ حوالي 200 شخص، وظهرت بينهم مجموعات صغيرة مكونة من 5 إلى 10 أشخاص رددت شعارات وصفتها الوكالة بأنها "تتجاوز المطالب الاقتصادية".
وفي إطار تحليلها للأحداث، ربطت وكالة "فارس" بين هذه التجمعات ودعوات
مريم
رجوي، زعيمة منظمة "
مجاهدي خلق
" الإيرانية (المعروفة اختصارا بـ MEK). ووصفت الوكالة المنظمة بأنها "ذات صلات مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل" ومتورطة في "سلسلة من الأعمال الإرهابية في
إيران
".
ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الهدف من هذه الدعوات والشعارات، وفقًا لتقديراتها، هو "هز الاستقرار الاجتماعي في إيران لزعزعة الاستقرار السياسي".
يذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط متعددة، بما في ذلك العقوبات الدولية، مما يساهم في استمرار التحديات المعيشية وتقلبات سوق الصرف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايران
احتجاجات
العملة
الولايات المتحدة
مجاهدي خلق
إسرائيل
الريال
طهران
إيران
رانية
تومان
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
اقتصاد
35.77%
01:21 | 2025-12-28
اقتصاد
35.77%
01:21 | 2025-12-28
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
01:21 | 2025-12-28
تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل
محليات
24.71%
01:30 | 2025-12-28
محليات
24.71%
01:30 | 2025-12-28
تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل
01:30 | 2025-12-28
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
21.64%
02:25 | 2025-12-29
محليات
21.64%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد
أخبار الطقس
17.88%
00:59 | 2025-12-28
كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد
00:59 | 2025-12-28
المزيد
