وأفاد مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف بأن "الجانب الأمريكي شدد على أن هذا التصرف المشين من جانب نظام سيؤثر حتما على نهج في سياق العمل مع ، الذي لم تمنحه الإدارة الحالية، وكما قال نفسه، صواريخ توماهوك وشكر الرب على ذلك".ويشار إلى أنه في الليلة الفاصلة بين يومي 28 و29 كانون الاول، شن نظام كييف هجوما بواسطة 91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفغورود، ووقع هذا الهجوم خلال مفاوضات مكثفة بين والولايات المتحدة لتسوية النزاع.