وفاة متسابق خلال مسابقة أكل البطيخ في البرازيل

وكان سيراسوما، الأب لأربعة أطفال، يتنافس مع خمسة متسابقين آخرين على تناول قطعة بطيخ بأسرع وقت ممكن من طاولة منخفضة دون استخدام اليدين، في إطار مسابقة تقدم بسيطة عبارة عن حصة من البطاطس المقلية.ووفقًا لشهود عيان، بدأ سيراسوما بالاختناق بعد وقت قصير من بدء التحدي، واستُدعي حارس الإنقاذ فورًا لمحاولة التدخل. وقال أحد الشهود لوكالة الأنباء البرازيلية G1 Globo، إن الحضور حاولوا تقديم الإسعافات الأولية، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي، فيما استغرق وصول فرق الطوارئ حوالي 25 دقيقة.نُقل سيراسوما إلى وحدة الرعاية الطارئة في ساو ، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، وسُجلت وفاته نتيجة اختناق ناجم عن انسداد مجرى الهواء. وأوضحت إدارة منتجع ساو بيدرو ثيرماس أنها تقدم كل الدعم للعائلة، مؤكدة حرصها على احترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة الصعبة.وقالت زوجة الضحية، ، إن الطاولة كانت منخفضة جدًا مقارنة بطول زوجها البالغ 5 أقدام و11 بوصة، ما اضطره إلى اتخاذ وضعية ربما ساهمت في الاختناق، مضيفة أن الطاقم المسؤول عن الفعالية لم يكن مجهزًا للتعامل مع حالات الطوارئ، وأن الإسعافات الأولية قدمها ضيوف آخرون قبل وصول ممرضة لم تحاول التدخل الفعلي.وأشارت سانتوس إلى نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية لتوضيح الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وضمان عدم تكراره.