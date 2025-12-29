بوتين يكشف "تطورا هاما" خلال مكالمة مع ترامب

ورفضت أوكرانيا التصريحات الروسية بأن 91 طائرة مسيرة هاجمت مقر إقامة في شمال ، ووصفتها بالأكاذيب، واتهمت بمحاولة تقويض محادثات السلام.

وقال مستشار السياسة الخارجية للكرملين أوشاكوف، إن بوتين وترامب تحدثا اليوم، وإن وكبار مستشاريه أطلعوا بوتين على المفاوضات مع أوكرانيا.



وأبلغ بوتين ترامب بهجوم الطائرة المسيرة على مقر الرئاسة الروسية، وذكر لترامب أن روسيا تراجع موقفها نتيجة لذلك.



وكان قد اتهم موسكو في وقت سابق، الاثنين، بالسعي لتقويض الجهود الدبلوماسية بين وواشنطن، وذلك بعد اتهام موسكو لأوكرانيا بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مقر إقامة الرئيس الروسي .