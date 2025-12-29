بيان من عائلة أبو عبيدة.. بعد رفع "اللثام"

وجاء في البيان: "بأسمى آيات العزة والفخار، وبكل معاني الشموخ والانتصار، نزفّ إلى الفردوس الأعلى ـ بإذن الله ـ ابننا المجاهد القائد: حذيفة سمير ياسين الكحلوت، الذي قضى شهيدا في سبيل الله مع زوجته وابنتيه ونجله، وذلك في عملية اغتيال جبانة".وأضافت العائلة: "رضينا بقضاء الله وقدره، فهذا ممات الرجال، وهذه خاتمة الأبطال، فقد سار ابننا الحبيب في طريق محفوف بالمخاطر، يدافع وينافح عن قضية شعبه ، ويصدح باسم مقاومة هذا الشعب ".وأشار البيان إلى أن تعرض "لعدة محاولات اغتيال" بسبب مسيرته، وذكر أن "الله أكرمه فأكرمنا، فخُتم له بالشهادة". كما تضمن البيان لسيرة الراحل الشخصية والعلمية، حيث وُصف بأنه كان "ذكيا ألمعيا، سريع البديهة"، وحافظا للقرآن منذ صغره، وحاصلا على درجة الماجستير، كما كان ملتحقا ببرنامج قبل أن تمنعه انشغالاته عن إتمامها.وأشاد البيان بصفاته الأخلاقية والقيادية، قائلا: "كان شهيد الأمة حذيفة ابنا بارا بوالديه، أخا صالحا ودودا وصولا لرحمه، وزوجا صالحا محبا، ووالدا ربى أولاده على موائد القرآن"، وذكر أن "الشهيد كان قليل الكلام، لكنه إذا تكلم أفصح"، وكانت "تؤلمه جراحات وتغضبه مؤامرات أعداء الدين".ووجهت العائلة في ختام البيان رسالة "إلى أبناء شعبنا وأمتنا، ويا أحرار العالم"، مؤكدة أنه رغم "عظيم المصاب بفقد الأفذاذ المؤثرين، إلا أننا نجعل شهيدهم مع جموع الصادقين من شعبنا وأمتنا، فداء لله أولا، ثم لديننا، ثم لمقدساتنا وأوطاننا".وأشار البيان إلى أن "الشهيد كان يصر ألا يعرفه أحد، ينأى عن كل مجلس يمكن أن يمدحه أحد فيه"، معتبرة أنه كان "مثالا للإخلاص والتفاني في عمله لا يبتغي به إلا وجه الله تعالى".واختتمت العائلة بالقول: "لعل الأيام تكشف عن عظيم إنجازاته في جوانب مختلفة، ليس فحسب في الجانب الإعلامي والجهادي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الإعلامي الجديد لكتائب القسام، مقتل قائد أركان الكتائب خلال الحرب على غزة، ومحمد شبانة قائد ومتحدثها السابق حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، إلى جانب القادة حكم ورائد خلال خرق الهدنة.وآخر ظهور لأبو عبيدة كان في مقطع مصور بتاريخ 18 يوليو 2025، أكد فيه أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لخوض "معركة استنزاف طويلة" ضد .وفي 30 أغسطس 2025، استهدفت الطائرات الإسرائيلية "أبو عبيدة" في حي الرمال غربي مدينة غزة، وأعلنت كتائب القسام يوم 29 2025 رسميا عن مقتله.