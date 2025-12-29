ترامب يتحدث عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق

وقال خلال استقباله الإسرائيلي في مارالاغو، "يجب نزع سلاح حماس لإتمام الاتفاق على عجل وآمل الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة على نحو سريع للغاية".

وأضاف " أجريت محادثة جيدة ومثمرة مع و سأتحدث مع الرئيس التركي حول نشر قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة".