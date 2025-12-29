ترامب: لدينا تفاهم بشأن سوريا ومنفتح على إجراء محادثات مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي ، أن لديه تفاهم مع بشأن ، فيما أشار الى أنه منفتح على إجراء محادثات مع .



وقال في تصريحات صحافية، "أحترم الرئيس الشرع وهو شخص قوي تحتاجه في الوقت الحالي وعلاقتنا به جيدة".

وأضاف "الرئيس يستحق ثناء كبيرا على مساعدته في التخلص من نظام كان يعمل ضدها في سوريا"، كاشفا "لدينا تفاهم مع إسرائيل بشأن سوريا".

ولفت الرئيس الأمريكي "سأعمل على أن يكون هناك توافق بين نتنياهو والرئيس السوري وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام"، مضيفا " يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما ستسفر عنه جهود لنزع سلاحه".

وبشأن ، قال ترامب "من المحتمل أن إيران تتصرف بشكل سيئ لكن هذا لم يثبت بعد"، مردفا "منفتح على إجراء محادثات مع إيران".