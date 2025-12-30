تركيا.. ارتفاع عدد الموقوفين في تحقيقات "داعش" إلى 127

وأفاد بيان للنيابة العامة بأنقرة، أنه تم تحديد 17 مشتبها بصلتهم بالتنظيم الإرهابي عبر الانضمام إليه أو القتال في صفوفه بمناطق النزاع.وأضاف البيان أن 11 من بين المشتبه بهم، يحملون جنسيات أجنبية.وتتواصل حاليا إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم في مديرية أمن العاصمة .يأتي ذلك غداة عملية نفذتها السلطات التركية ضد " " في ولاية يالوا (غرب)، وأدت لمقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة 8 آخرين، وأسفرت أيضا عن مقتل 6 إرهابيين من التنظيم، بحسب التركي .