اصطدام بين ناقلتي نفط قبالة سواحل إسطنبول (فيديو)

İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti



141 metre boyundaki "Kalbajar" ve 115 metre boyundaki "Alatepe" isimli tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyorhttps://t.co/xBdC3xmIgJ pic.twitter.com/glZx5nnVR3