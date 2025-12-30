استمرار تعطل شبكات الإنترنت في جميع أنحاء "إسرائيل"

وقالت التقارير إن مشاكل التقنية ظهرت في الثابتة والمحمولة على حد سواء، ما أثار مخاوف واهتماماً واسعاً بين المستخدمين في المدن والمناطق المختلفة. ولم تُعلن حتى الآن جهة رسمية إسرائيلية عن سبب الانقطاع أو تفاصيل حول الجهة المسؤولة عن إدارة الشبكات المتضررة.وأشار عدد من رواد منصات التواصل إلى أن خدمات الاتصال والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت تأثرت بشكل ملحوظ، مع تزايد محاولات للوصول إلى معلومات حول أسباب الانقطاع ومواعيد عودة الخدمة للعمل بصورة طبيعية.ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة مستويات عالية من التوتر والتقارير عن نشاطات سيبرانية وهجمات إلكترونية متبادلة بين أطراف إقليمية، وهو ما قد يجعل التقييم الفني لأسباب تعطل الشبكات أمراً بالغ الأهمية إذا تأكد أن الانقطاع مرتبط بأعمال سيبرانية معقدة.حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي من أو شركات الإنترنت المحلية في " " بشأن سبب العطل أو تقدير الوقت المتوقع لاستعادة الخدمة، فيما يتواصل تداول ردود الفعل والشكاوى بين المستخدمين على منصات التواصل.