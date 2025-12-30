الإمارات تعلن سحب ما تبقى من قواتها في اليمن

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء".وتابعت، أن "الإجراء ضمن تقييم لمتطلبات المرحلة وانسجاما مع التزام دولتنا ودورها في دعم استقرار المنطقة".