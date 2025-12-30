الصفحة الرئيسية
أزمة في الجيش الإسرائيلي.. 21 حالة انتحار و151 قتيلا في 2025
عراقجي يعلن: طهران لا تزال منفتحة على اتفاق مع واشنطن
دوليات
2025-12-30 | 12:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
157 شوهد
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
أن بلاده "لا تزال منفتحة على اتفاق" مع
الولايات المتحدة
يقوم على "الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة".
جاء ذلك في مقال له بصحيفة "الغارديان" البريطانية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بضربات جديدة إذا واصلت
إيران
تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
ودعا عراقجي في مقاله
ترامب
إلى "السعي لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والتحدث مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام"، كما أشار إلى الاستعداد غير المسبوق "للأصدقاء المشتركين" لإيران والولايات المتحدة لتعزيز الحوار وضمان تنفيذ أي نتائج يتم التوصل إليها في المفاوضات.
ويوم أمس الاثنين، توعد الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب إيران خلال لقاء ترامب مع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في مقره في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، بأن
الولايات المتحدة
ستوجه ضربات إلى إيران في حال مواصلتها تطوير البرنامج النووي والصواريخ البالستية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السوداني: الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية
13:00 | 2025-10-20
واشنطن تعلن عن اتفاق "قريب" مع الرياض في الطاقة النووية
10:33 | 2025-11-18
طهران تعلن تلقيها عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن
10:06 | 2025-11-02
ترامب: لدينا تفاهم بشأن سوريا ومنفتح على إجراء محادثات مع إيران
16:07 | 2025-12-29
طهران
ايران
وزير الخارجية الإيراني
أعلن وزير الخارجية
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
ولاية فلوريدا
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
عباس عراقجي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
34.08%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
23.09%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
22.69%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.14%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
أزمة في الجيش الإسرائيلي.. 21 حالة انتحار و151 قتيلا في 2025
13:29 | 2025-12-30
تحرك جديد من الخارجية الأمريكية يخص الهجرة الجماعية
12:52 | 2025-12-30
دمشق تكشف حقيقة إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب
12:47 | 2025-12-30
الكويت.. السجن لـ 8 مصريين وعراقيين في جريمة صادمة
12:44 | 2025-12-30
الإمارات تعلن سحب ما تبقى من قواتها في اليمن
09:28 | 2025-12-30
الإمارات ترد على بيان السعودية وترفض مزاعم "تأجيج الصراع" في اليمن
09:03 | 2025-12-30
