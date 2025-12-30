عراقجي يعلن: طهران لا تزال منفتحة على اتفاق مع واشنطن

جاء ذلك في مقال له بصحيفة "الغارديان" البريطانية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي بضربات جديدة إذا واصلت تطوير برامجها الصاروخية والنووية.ودعا عراقجي في مقاله إلى "السعي لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والتحدث مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام"، كما أشار إلى الاستعداد غير المسبوق "للأصدقاء المشتركين" لإيران والولايات المتحدة لتعزيز الحوار وضمان تنفيذ أي نتائج يتم التوصل إليها في المفاوضات.ويوم أمس الاثنين، توعد الرئيس الأمريكي ترامب إيران خلال لقاء ترامب مع الإسرائيلي في مقره في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، بأن ستوجه ضربات إلى إيران في حال مواصلتها تطوير البرنامج النووي والصواريخ البالستية.