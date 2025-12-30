دمشق تكشف حقيقة إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب

وقال للرئاسة أحمد موفق في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "ما تتمناه قوى الشر محض كذب وافتراء.. أنا بخير والحمد لله.. درب اخترناه منذ خلقنا.. ويا مرحبا بلقاء ربنا".ونشر زيدان التدوينة عقب تداول أنباء عن وقوع إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب في دمشق ووقوع عملية اغتيال استهدفت شخصية بارزة مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة.كما نفى مصدر أمني في تصريح نقلته السورية الشائعات المتداولة حول وجود تفجير أو إطلاق نار في العاصمة دمشق.وفي وقت سابق، أفاد لحقوق الإنسان بسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يقع فيها قصر الشعب ومنطقة المزة 86 في دمشق.