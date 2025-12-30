تحرك جديد من الخارجية الأمريكية يخص الهجرة الجماعية

وكتبت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي X اليوم الثلاثاء: "أصدرت توجيهات إلى السفارات الأمريكية في نصف الكرة الغربي للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الهجرة الجماعية... لقد عرّضت الهجرة الجماعية المواطنين الأمريكيين للخطر، وهددت الأمن الاقتصادي للعمال الأمريكيين، وقوّضت نظام الأمريكي".وذكرت الخارجية الأمريكية أيضا أن الهجرة الجماعية والاتجار بالمخدرات، يهددان المواطنين الأمريكيين والأمن الاقتصادي ونظام اللجوء الأمريكي نفسه.وأضافت: "ستقوم السفارات الأمريكية بالإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالهجرة الجماعية، وستحث الحكومات في نصف الكرة الغربي على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وستقوم السفارات بتحليل السياسات الحكومية التي تسهل الهجرة الجماعية أو تمنح المهاجرين امتيازات على حساب المواطنين".في وقت سابق، ذكرت صحيفة " " أن تنظر إلى مشكلة الهجرة الجماعية على أنها قضية حقوق إنسان وتعتبرها من التحديات الجدية لسيادة الدولة والأمن القومي.وكان الرئيس الأمريكي قد وصف سابقا، سياسة الهجرة في بالكارثة، وزعم بأن تمكنت من منع أسوأ سيناريو في هذا الشأن.