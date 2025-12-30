​أزمة في الجيش الإسرائيلي.. 21 حالة انتحار و151 قتيلا في 2025

كشف الجيش الإسرائيلي أن عام 2025 كان من الأعوام الأصعب من حيث عدد القتلى، إذ أضيف 151 قتيلا إلى حصيلة قتلى الجيش، موضحا أن حالات الانتحار بين الجنود بلغت 21 حالة.

ووفقا لمعطيات الجنود الذين أضيفوا إلى تعداد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام 2025، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل 91 جنديا في المعارك والعمليات القتالية، من بينهم 81 في قطاع ، وخمسة في ، واثنان عند معبر اللنبي على الحدود الأردنية، وجندي واحد على الحدود السورية، وآخر في محيط غزة، إضافة إلى جندي قتل جراء إصابة بصاروخ إيراني في بئر السبع.

كما لقي 18 جنديا حتفهم في حوادث طرق، 17 منهم خلال إجازاتهم وجندي واحد في حادث سير عسكري.



أما في ما يتعلق بحالات الانتحار، فأشار الجيش إلى رقم مرتفع بشكل خاص، حيث انتحر 21 جنديا خلال عام 2025، من بينهم 11 جنديا من الخدمة الإلزامية، وجندي واحد في الخدمة الدائمة، و9 من جنود الاحتياط.